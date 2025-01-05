Годы развития еще впереди

В 2024 году продолжались аукционы по продаже застройщикам права комплексного развития территорий. Нижегородская область долго готовилась к этим торгам, но спрос инвесторов превзошел ожидания. Конечно, сейчас идет охлаждение рынка первичной жилой недвижимости из-за высоких процентных ставок по кредитам, отмены массовой льготной ипотеки. Кроме того, цены на жилье в регионе одни из самых высоких в ПФО. Однако проекты КРТ рассчитаны минимум на 10-15 лет реновации городской застройки – конъюнктура рынка еще не раз поменяется. «Ъ-Приволжье» вспомнил результативные аукционы и планы развития.

Власти подписали с Glorax договор на развитие 28 гектаров у Молитовского моста Правительство Нижегородской области заключило с девелопером Glorax договор по комплексному развитию 28 га городской территории, прилегающей к Молитовскому мосту на левом берегу Оки. Застройщик намерен построить 11 многосекционных жилых корпусов высотой от шести до 33 этажей. Общая площадь новой жилой застройки вместе с объектами социальной инфраструктуры превысит 700 тыс. кв. м. Ранее девелопер разрабатывал концепцию застройки. Читать далее

На предложение ГК «Самолет» переехать в новое жилье согласились 50 семей 50 семей, проживающих в семи ветхих домах на улицах Дружбы и Энтузиастов, подписали с девелопером «Самолет» соглашения об улучшении жилищных условий, сообщили компании. Эти жители включены в первую очередь проекта комплексного развития территорий (КРТ) и переедут в новые квартиры до конца лета. Всего предстоит расселить 400 семей, которые проживают в 39 ветхих и аварийных домах. Читать далее

«Норд-Инвест» выиграл торги по КРТ части квартала «Красный просвещенец» Архангельский спецзастройщик «Норд-Инвест» стал победителем аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Ашхабадская, Генкиной, Тверская, 2-я Оранжерейная в Советском районе Нижнего Новгорода. Компания выиграла торги, повысив стартовую цену почти в 55 раз, до 240,1 млн руб. Под реновацию попадает территория площадью 2,14 га. Ранее жители 12 домов квартала «Красный просвещенец» отказались участвовать в проекте КРТ. Читать далее

Девелопер Glorax вложит 20 млрд рублей в застройку Гребного канала по КРТ ООО «Глоракс» (группа компаний Glorax) стало владельцем 100% долей нижегородского ООО «Берег», ранее принадлежащих Константину Тувыкину и Любови Воробьевой. Информация о новом собственнике ООО «Берег» появилась в едином государственном реестре юридических лиц 5 марта 2023 года.

Ранее «Берег» искал соинвестора для реализации проекта по строительству жилого комплекса на набережной Гребного канала. Читать далее

Спецзастройщик «Идель» намерен построить ЖК в районе Сенной площади Более 84 тыс. кв. м нового жилья планируется построить около Сенной площади в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Договор на развитие 5,1 га в границах улиц Ковровская, Тургенева, переулка Бойновский и реки Кова был заключен по инициативе ООО СЗ «Идель», правообладателя земельных участков. Читать далее

Казанская компания выиграла право застройки 24 га в Автозаводском районе Подведены итоги регионального аукциона по комплексному развитию территории (КРТ) в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе, Коломенская и Лескова. Начальная стоимость права развития 24 га в Автозаводском районе Нижнего Новгород составила 32,62 млн руб. Читать далее

Glorax выиграл торги КРТ в Новинках с условием вложений более 104 млрд рублей Подведены итоги аукциона на право комплексного развития незастроенной территории, прилегающей к поселку Новинки (1 этап) общей площадью 89,6 га. Торги выиграл единственный участник – учрежденное в мае этого года ООО Специализированный застройщик «Спика». Заявку на торги также подавал спецзастройщик «Ива-Инвест» из Перми, но эта компания не была допущена из-за несоответствия критериям отбора. Читать далее

BM Group достаточно малого После выхода на белгородский рынок воронежская девелоперская компания BM Group намерена также закрепиться в Нижегородской и Тульской областях. В проекты в городах Выкса и Узловая с общей предполагаемой площадью застройки около 85 тыс. кв. м она может вложить от 4 млрд руб., выяснил „Ъ“. Эксперты называют трендом выход девелоперов в небольшие города России: при спросе на современное жилье конкуренции там нет. Читать далее

Компания депутата Михаила Иванова получила первый участок под КРТ в Сарове Нижегородское министерство градостроительного развития подвело итоги торгов по первой площадке под проект комплексного развития территории (КРТ) в Сарове. По информации на сайте торгов, при начальной стоимости лота в 5,43 млн руб. ООО Специализированный застройщик «ННДК 7» выиграло торги, предложив 100,6 млн руб. До торгов не допустили ООО «Геосервис» из Саранска и ООО «Саровинвест» из Сарова. Читать далее