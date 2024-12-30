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Коммерсантъ FM
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Доллар на международном рынке превышал 112 рублей

Курс доллара на международном рынке Forex в моменте преодолевал отметку 112 руб. По состоянию на 13:13 мск он торгуется на уровне 111,8 руб. (рост на 6,09%). Евро падает на 1,51%, до 108,5 руб., следует из данных Investing.com.

По состоянию на вчерашний день, 29 декабря, Центробанк (ЦБ) установил официальный курс доллара на уровне 101,67 руб., курс евро — 106,1 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

ЦБ сообщал, что в декабре санкции отразились на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок. По версии регулятора, это привело к «усилению колебания курса», так как возник разовый повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и компаний. На прошлой неделе ЦБ решил изменить методику расчета официального курса рубля.

Подробности — в материале «Ъ FM» «ЦБ считает иначе».

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