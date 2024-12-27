ЦБ считает иначе

Центробанк изменил систему расчета официального курса валют. Теперь он будет проводиться на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Об этом говорится на сайте регулятора. По мнению Банка России, при расширении объемов внебиржевых операций это должно сделать официальный курс более репрезентативным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Впрочем, множественность курсов от этого не исчезнет, отметил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга капитал» Дмитрий Александров: «У участников рынка действительно были вопросы к ценообразованию. Официальный курс Центробанка был достаточно волатильным и не всегда в полной мере отображал реальное движение валюты, которую можно было бы покупать импортерам, экспортерам, то есть пользователям реальных денежных средств. Желание сблизить реальный курс с тем курсом, который публикует Центробанк, и привело к изменениям методологии.

Я думаю, к единому курсу мы не вернемся. Основная проблема сейчас в том, что есть разные контуры для обращения валюты. Даже если брать тот же самый юань, он делится на так называемый грязный и чистый, тот юань, который торгуется на Мосбирже, нельзя использовать во внешнеторговых расчетах. Множественность курсов и определенный арбитраж останутся. Надо сказать, что этот арбитраж взять, по сути, нельзя, поскольку нарушены цепочки движения денежных средств. Но изменение методологии Центробанка должно сделать официальный курс несколько ближе к реальной обстановке. На мой взгляд, курс рубля сейчас нащупал более-менее устойчивое свое положение. С учетом длинных праздников, скорее всего, сильно новых данных по поведению траектории ключевой ставки мы не получим, в январе рубль будет оставаться плюс-минус на тех же значениях, то есть около 100 руб. за доллар».

Центробанк начал устанавливать официальный курс западных валют на основе межбанковских расчетов с 13 июня. Днем ранее США ввели санкции против Мосбиржи и ее структур, из-за чего торги долларом и евро на площадке прекратились. Из-за новой системы расчетов официального курса российская валюта станет более волатильной, считает главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко: «Это добавляет объективности, но и волатильности, потому что внебиржевой кросс-курс более волатильный. Мы сами наблюдали всплески после 20 ноября, когда он доходил чуть ли не до 115 руб. Поэтому это усреднение сделает курс чуть выше, чем было до этого. Всегда есть спред между офшорными кросс-курсами и тем, что считает ЦБ. Когда были пики всплесков, спред доходил до 10%, даже больше, но средний составлял до 2%. Возможно, ЦБ чувствует, что из-за падения объемов торгов юань—рубль курс тоже теряет своего рода объективность».

Сегодня рубль на международном рынке Forex потерял несколько процентов, в моменте торгуясь около отметки 107 руб. за доллар. Ослабление российской валюты примерно совпало по времени с объявлением ЦБ новой методики расчета официальных курсов. Но причина в другом, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: «Вряд ли скачок на межбанковском рынке связан с изменением методологии расчета официального курса. Дело в том, что рынок реагирует на фундаментальные технические факторы, а не на изменение методологии. Но сейчас межбанковский рынок очень неликвидный, большие спреды. Из-за них колебания в размере 10 руб. выглядят достаточно адекватными с учетом чрезвычайно низкой ликвидности на межбанковском рынке перед праздниками.

Но также и могли повлиять фундаментальные факторы. В декабре обычно увеличивается финансирование бюджетных расходов, поэтому эта рублевая масса могла прийти на финансовый рынок, и в результате мог просесть курс рубля к доллару. Это, конечно, происходит обычно плавно, но, возможно, в последнюю неделю декабря, в последний рабочий день декабря было принято решение, и эти деньги поступили на рынок. Точно мы, конечно, не знаем, но это — одна из версий произошедшего».

Во второй половине ноября рубль падал до минимумов 2022 года, ослабев на Forex до 114 руб. за доллар. Падение усилилось и из-за санкций США против Газпромбанка, которым активно пользовались импортеры и экспортеры. После этого ЦБ прекратил покупки валюты на внутреннем рынке до конца года. По словам экономистов, это должно было снизить колебания курса.

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Даниил Бабкин