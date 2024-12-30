Премьер Молдавии поручил провести национализацию «Молдовагаза»

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан распорядился подготовить законодательную базу для национализации активов «Молдовагаза». Контрольный пакет компании (50% плюс одна акция) принадлежит «Газпрому».

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Господин Речан недоволен решением «Газпрома» прекратить с января поставки газа в Приднестровье. По его словам, это решение приняли вопреки договору с «Молдовагазом» и под предлогом невыплаты компанией долга.

«Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдавии»,— сказал премьер на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Дорин Речан заявил, что Молдавия «справлялась и ранее с энергетическим шантажом России». Он поручил Минюсту подготовить поправки, позволяющие национализировать предприятия, в том числе в стратегических областях. «Кстати, эти объекты ("Молдовагаза".— "Ъ") также были у нас насильно отобраны когда-то. И мы должны вернуть их в собственность государства»,— добавил господин Речан.

АО «Молдовагаз» было образовано в 1999 году. 35,33% его акций — у правительства Молдавии, 13,44% — у комитета по управлению имуществом непризнанного Приднестровья, 1,23% — у миноритариев. В начале 2000-х годов власти Приднестровья передали свои акции в управление «Газпрому». В 2021 году «Газпром» и «Молдовагаз» заключили контракт на пять лет. Одним из его условий было погашение долга со стороны Молдавии. Российская компания оценивает его в $709 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Молдавление на энергетику».