Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Молдавии поручил провести национализацию «Молдовагаза»

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан распорядился подготовить законодательную базу для национализации активов «Молдовагаза». Контрольный пакет компании (50% плюс одна акция) принадлежит «Газпрому».

Дорин Речан

Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Господин Речан недоволен решением «Газпрома» прекратить с января поставки газа в Приднестровье. По его словам, это решение приняли вопреки договору с «Молдовагазом» и под предлогом невыплаты компанией долга.

«Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдавии»,— сказал премьер на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Дорин Речан заявил, что Молдавия «справлялась и ранее с энергетическим шантажом России». Он поручил Минюсту подготовить поправки, позволяющие национализировать предприятия, в том числе в стратегических областях. «Кстати, эти объекты ("Молдовагаза".— "Ъ") также были у нас насильно отобраны когда-то. И мы должны вернуть их в собственность государства»,— добавил господин Речан.

АО «Молдовагаз» было образовано в 1999 году. 35,33% его акций — у правительства Молдавии, 13,44% — у комитета по управлению имуществом непризнанного Приднестровья, 1,23% — у миноритариев. В начале 2000-х годов власти Приднестровья передали свои акции в управление «Газпрому». В 2021 году «Газпром» и «Молдовагаз» заключили контракт на пять лет. Одним из его условий было погашение долга со стороны Молдавии. Российская компания оценивает его в $709 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Молдавление на энергетику».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...