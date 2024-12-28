«Газпром» с 1 января прекратит поставки в Молдавию

«Газпром» (MOEX: GAZP) с 8:00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности «Молдовагаза». Власти Молдавии называли долг перед российской компанией в $709 млн несуществующим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurel Obreja / AP Фото: Aurel Obreja / AP

«"Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту... В связи с этим ПАО ''Газпром'' с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки»,— сообщила пресс-служба «Газпрома».

Российская компания объяснила прекращение поставок газа условиями контракта и нормами российского законодательства. Ограничение будет действовать до тех пор, пока «Газпром» «письменно не уведомит АО "Молдовагаз" об ином».

«Газпром» оставил за собой право на одностороннее расторжение контракта. Компания также не исключила, что будет требовать возмещения всех убытков и уплаты штрафов.

В 2021 году «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт. Одним из условий было погашение задолженности со стороны Молдавии. Российская компания вместе с пенями и штрафами оценивает ее в $709 млн. В сентябре 2023 года премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев признает только $8,6 млн долга и не намерен платить «по несуществующим долгам».

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