Арбитражный суд Башкирии признал «Дюртюлимелиоводстрой» банкротом

Арбитражный суд Башкирии признал ООО «Дюртюлимелиоводстрой» банкротом. В компании введено конкурсное производство на шесть месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утверждена арбитражный управляющий Ильмира Фассахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» входит в группу компаний «Мехуборка». Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка фирмы составила 451 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб. В феврале 2024 года по заявлению ООО «Благоустройство» начался процесс о признании «Дюртюлимелиоводстроя» банкротом, в июле введена процедура наблюдения.

«Дюртюлимелиоводстрой» выполнял обязанности регионального оператора по обращению с ТКО в 14 районах и городах республики по заключенному с минэкологии в 2018 году соглашению. В первый же год деятельности регоператор столкнулся с критикой главы Башкирии Радия Хабирова, недовольного работой компании. В 2020 году он предложил расторгнуть контракт с регоператором.

Летом 2023 года «Дюртюлимелиоводстрой» отказался вывозить мусор из пяти муниципалитетов, так как оператор полигонов «Табигат» расторг договоры аренды.

В июле 2023 года минэкологии подало иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просило расторгнуть соглашение с регоператором, — суд не нашел для этого оснований, но в декабре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования.

Наталья Балыкова