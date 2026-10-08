Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине
08.10.2026, 16:23
Россиянка Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче она со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову.
За выход в финал Мирра Андреева, занимающая пятое место в классификации WTA, поспорит с 34-й ракеткой мира чешкой Николой Бартуньковой. Матч состоится 10 октября. Прежде теннисистки встречались на корте один раз, победу одержала россиянка.
После попадания в полуфинал Мирра Андреева гарантировала себе четвертую строчку в рейтинге WTA. В случае выхода в решающую стадию она станет третьей ракеткой мира.
Общий призовой фонд турнира в Пекине составляет $9,4 млн. В прошлом году победительницей стала американка Аманда Анисимова.