Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине

Ракетка Мирра

6 июня 19-летняя Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии. Кадры со спортивной карьеры Мирры Андреевой — в фотогалерее «Ъ».