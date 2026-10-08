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СпортТеннис

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине

08.10.2026, 16:23
Россиянка Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче она со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову.
Мирра Андреева

Мирра Андреева

Andy Wong / AP

За выход в финал Мирра Андреева, занимающая пятое место в классификации WTA, поспорит с 34-й ракеткой мира чешкой Николой Бартуньковой. Матч состоится 10 октября. Прежде теннисистки встречались на корте один раз, победу одержала россиянка.
После попадания в полуфинал Мирра Андреева гарантировала себе четвертую строчку в рейтинге WTA. В случае выхода в решающую стадию она станет третьей ракеткой мира.
Общий призовой фонд турнира в Пекине составляет $9,4 млн. В прошлом году победительницей стала американка Аманда Анисимова.

Ракетка Мирра

6 июня 19-летняя Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии. Кадры со спортивной карьеры Мирры Андреевой — в фотогалерее «Ъ».

Ракетка Мирра
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Мирра Андреева
Новости тенниса

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент