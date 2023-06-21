Регоператор попал в безвывозную ситуацию

Региональный оператор «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в группу «Мехуборка) лишился возможности вывозить бытовой мусор из двух городов и двух районов Башкирии. Полигоны, где размещались собранные отходы, принадлежат банкротящейся госкомпании «Табигат». Внешний управляющий уведомил «Мехуборку» о расторжении договоров аренды объектов. Далее, по мнению регоператора, произошел силовой захват полигонов. В МВД по Башкирии пока воздержались от юридической оценки произошедшего. Регоператор предрекает мусорный коллапс на севере республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расторжение договоров аренды мусорных полигонов вынудило регоператора обратиться в суд и МВД

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Расторжение договоров аренды мусорных полигонов вынудило регоператора обратиться в суд и МВД

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Федеральная группа компаний «Мехуборка» заявила о силовом захвате двух полигонов ТКО, расположенных в Башкирии вблизи Янаула и Нефтекамска. Первый объект арендует ООО «Русэко», второй — ООО «Башкирское экологическое общество «Союз» (обе компании входят в «Мехуборку»). На полигонах регоператор «Дюртюлимелиоводстрой» размещает отходы, вывезенные из Янаула, Нефтекамска, Краснокамского и Татышлинского районов. Сами полигоны принадлежат ООО «Табигат» (учредитель — республиканское минземимущество), которое находится под внешним управлением.

Скандалу с полигонами предшествовало решение внешнего управляющего о расторжении договоров аренды. «Русэко» и «Союз» подали иски в арбитражный суд Башкирии, в котором просят суд признать недействительным отказ внешнего управляющего от сделки, а также принять обеспечительные меры. Из материалов дела следует, что заявления оставлены без движения — истцы не приложили копии свидетельств о регистрации юрлица. Устранить нарушение компании должны до 6 июля.

15 июня произошел первый инцидент на полигоне в Янауле, 20 июня — в Нефтекамске. В качестве ответных мер «Мехуборка» обратилась в полицию. Она заявила о захвате полигонов группой вооруженных лиц, которые под угрозой применения силы выдворили сотрудников компаний за территорию объектов и ограничили въезд мусоровозов. «В результате указанных действий приостановлена деятельность оператора по принятию и захоронению твердых коммунальных отходов»,— говорится в заявлении «Русэко» (копия имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»).

По мнению директора по региональному развитию «Мехуборки» Евгения Юдинцева, подобные действия квалифицируются как самоуправство. Он также отмечает, что «Табигат» не имеет разрешения на эксплуатацию полигонов, не обладает необходимыми для этого экономическими и техническими ресурсами, а также штатом сотрудников, в связи с чем возникает риск нарушения экологической безопасности для населения.

Заявитель потребовал провести проверку по изложенным фактам и возбудить уголовное дело о самоуправстве, а также восстановить нарушенные права арендаторов.

В МВД по Башкирии вчера воздержались от комментариев.

В минэкологии республики заявили, что «Дюртюлимелиоводстрой» проинформирован о «неукоснительном исполнении» территориальной схемы обращения с отходами, в соответствии с которой обязан вывозить мусор, образующийся на территории Татышлинского и Янаульского районов, на полигон в Янауле.

Из Янаула, Нефтекамска, Краснокамского и Татышлинского районов вывозят около 20-30 мусоровозов в день. Поскольку регоператор не имеет права нарушать территориальную схему по обращению с ТКО, в настоящее время отходы из населенных пунктов не вывозятся, отметил господин Юдинцев. Представители «Мехуборки» не исключают, что в ближайшее время аналогичные события могут произойти на полигоне в Бирске.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно требовал от руководства минэкологии расторгнуть договор с «Дюртюлимелиоводстроем», который не выполняет свои обязательства. В феврале текущего года на заседании Курултая глава минэкологии Нияз Фазылов сообщил, что работа по подготовке к расторжению соглашения с «Дюртюлимелиоводстрой» ведется из-за срывов графиков вывоза мусора и жалоб населения.

По мнению председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, происходящее на полигонах — попытка лишить «Мехуборку» выполнять обязательства по обращению с отходами. «Им сразу сохранили самый низкий тариф платы от населения, и они не смогли вовремя «вырулить» по сравнению с другими регоператорами. Потом начался саботаж со стороны коммерческих структур-конкурентов по северо-западу. Они начали настраивать против «Мехуборки» органы местного самоуправления, а затем подключили население. Юридические лица не стали им платить, возникла проблема с водителями»,— отмечает господин Веселов. В ближайшее время северный регион Башкирии ожидает мусорный коллапс, прогнозирует эксперт. Разбирательства между хозяйствующими субъектами могут растянуться на месяцы, все это время контейнерные площадки могут оставаться переполненными, что, учитывая летнюю жару, может стать серьезной проблемой для местных жителей.

Наталья Балыкова