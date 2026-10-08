МВД экстрадировало из ОАЭ обвиняемого в мошенничестве на территории Башкирии

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры России сообщала, что Даниил Полещук с 2017 по 2019 год контролировал сеть автосалонов в Башкирии и Пермском крае. Вместе с соучастниками, отмечали в ведомстве, он завлекал потерпевших в автосалоны, привлекая их низкими ценами на автомобили. После внесения предоплаты клиентам сообщали, что автомобиль стоит дороже и, «угрожая при этом штрафами, отказом в возврате денег или автомобилей», вынуждали потерпевших платить большую стоимость. «Дополнительно покупателям предъявлялись счета за оборудование, которое фактически не устанавливалось»,— добавляли в Генпрокуратуре. По подсчетам ведомства, общий размер причиненного 464 гражданам ущерба превысил 86 млн руб.