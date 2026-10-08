МВД экстрадировало из ОАЭ обвиняемого в мошенничестве на территории Башкирии
08.10.2026, 16:08
В Россию из ОАЭ экстрадирован находившийся в международном розыске с 2024 года Даниил Полещук. Он обвиняется в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба МВД, задержанный вместе со своими пособниками создал сеть фиктивных автосалонов.
В результате их действий потерпевшими были признаны 500 человек, общая сумма ущерба, причиненного им, превышает 77 млн руб.
По данным СМИ, в Уфе Даниил Полещук владел автосалонами «Браво Авто», «Уфа-Моторс», «Уфа Автотрейд», «АвтоКлуб», «АвтоЛендТрейд» и «Камавтоторг».
Ранее пресс-служба Генпрокуратуры России сообщала, что Даниил Полещук с 2017 по 2019 год контролировал сеть автосалонов в Башкирии и Пермском крае. Вместе с соучастниками, отмечали в ведомстве, он завлекал потерпевших в автосалоны, привлекая их низкими ценами на автомобили. После внесения предоплаты клиентам сообщали, что автомобиль стоит дороже и, «угрожая при этом штрафами, отказом в возврате денег или автомобилей», вынуждали потерпевших платить большую стоимость. «Дополнительно покупателям предъявлялись счета за оборудование, которое фактически не устанавливалось»,— добавляли в Генпрокуратуре. По подсчетам ведомства, общий размер причиненного 464 гражданам ущерба превысил 86 млн руб.
После возбуждения уголовного дела Даниил Полещук сбежал из страны, но по запросу российской стороны его задержали сотрудники полиции в ОАЭ и передали сотрудникам ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России.