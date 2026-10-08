МЧС предложило привлекать военных из запаса для тушения пожаров после атак ВСУ
08.10.2026, 16:17
МЧС России предложило во время мобилизации призывать военнослужащих из запаса для тушения пожаров, возникающих после атак ВСУ. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правовых актов.
В пояснительной записке отмечается нехватка сотрудников в реагирующих подразделениях пожарной службы, особенно в Донецкой и Луганской народных республиках. При этом, утверждает МЧС, случаи привлечения личного состава к тушению пожаров из-за «вооруженной агрессии против Российской Федерации» участились.
Ведомство предлагает привлекать военнослужащих из запаса, «обладающих профессиональным опытом, навыками и квалификацией». Особенности поступления на службу, ее прохождения и увольнения определяются президентом России, указано в проекте. Сейчас законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.