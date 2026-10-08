МЧС предложило привлекать военных из запаса для тушения пожаров после атак ВСУ

В пояснительной записке отмечается нехватка сотрудников в реагирующих подразделениях пожарной службы, особенно в Донецкой и Луганской народных республиках. При этом, утверждает МЧС, случаи привлечения личного состава к тушению пожаров из-за «вооруженной агрессии против Российской Федерации» участились.