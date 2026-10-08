AP: жена президента Венесуэлы Мадуро перенесла сердечный приступ в тюрьме в США
08.10.2026, 16:05
Заключенная в американской тюрьме жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес перенесла сердечный приступ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее адвокатов. Они намерены добиваться перевода подсудимой под домашний арест.
Сердечный приступ у 69-летней Силии Флорес произошел еще 29 июля. Адвокаты заявляют, что ей требуется операция на сердце, восстановление после которой невозможно в тюремных условиях. По их словам, за все время пребывания под стражей Силия Флорес похудела на 11 кг и потеряла два зуба. Кроме того, во время задержания жена президента получила травмы, напомнили ее представители.
По данным NBC News, Силия Флорес добивается изменения меры пресечения с начала сентября. В качестве причины она указывала серьезное заболевание сердца, которое требует постоянного контроля и приема лекарств. Прокуратура выступает против домашнего ареста, ссылаясь на высокую вероятность ее побега.
Американский спецназ захватил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес утром 3 января, после чего их доставили в Нью-Йорк. Супругов обвинили в причастности к наркоторговле и терроризму. Они не признали вину. Судебный процесс начнется 1 июня 2027 года.