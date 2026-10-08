Губернатор сообщил об атаке на промышленный узел в Омской области
Хоценко: беспилотник достиг северного промышленного узла в Омской области
08.10.2026, 16:33
Омская область попала под удар беспилотников. Большую часть дронов удалось сбить. Один БПЛА долетел до северного промышленного узла в регионе. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале.
По словам господина Хоценко, на месте ЧП работают оперативные службы. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле после атаки губернатор не привел. Он призвал жителей сохранять спокойствие и обо всех подозрительных ситуациях сообщать по телефону 112.