Губернатор сообщил об атаке на промышленный узел в Омской области

По словам господина Хоценко, на месте ЧП работают оперативные службы. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле после атаки губернатор не привел. Он призвал жителей сохранять спокойствие и обо всех подозрительных ситуациях сообщать по телефону 112.