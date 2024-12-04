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Регоператор не вывез соглашения

Суд признал расторгнутым договор с «Дюртюлимелиоводстроем»

Министерство природопользования и экологии Башкирии добилось расторжения с ООО «Дюртюлимелиоводстрой» договора об обращении с твердыми коммунальными отходами в 14 районах и городах республики. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, вынося решение в пользу министерства, обратил внимание на фактические обстоятельства, по которым компания не ведет деятельность регоператора с июля 2023 года. Кроме того, была учтена процедура банкротства предприятия.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Башкирии, отказавшего региональному министерству природопользования и экологии в расторжении договора об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с ООО «Дюртюлимелиоводстрой». По мнению министерства, компания, будучи региональным оператором в зоне №2, включающей в себя 14 муниципалитетов на севере республики, не выполняла свои обязанности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению мусора.

Соглашение о деятельности регоператора было подписано минэкологии и «Дюртюлимелиоводстроем» в 2018 году сроком на 10 лет. Однако уже в первый год деятельности регоператор столкнулся с критикой главы Башкирии Радия Хабирова, который оказался недоволен качеством работы компании. В 2020 году он предложил расторгнуть контракт с регоператором, что произошло спустя три года — в июле 2023 года. Этому предшествовал отказ компании вывозить мусор из пяти муниципалитетов. В «Дюртюлимелиоводстрое» тогда заявляли, что им некуда возить ТБО, так как оператор полигонов «Табигат» расторг договоры аренды. Временным регоператором стало ООО «Эко-сити» (летом этого года «Эко-сити» получило десятилетнее право на статус регоператора в зоне №2).

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» входит в группу компаний «Мехуборка». Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка фирмы составила 451 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб. В феврале 2024 года по заявлению ООО «Благоустройство» начался процесс о признании «Дюртюлимелиоводстроя» банкротом, в июле введена процедура наблюдения.

Еще до лишении статуса регоператора минэкологии инициировало судебный процесс о расторжении договора с «Дюртюлимелиоводстроем». В иске министерство заявляло о том, что с августа 2022-го по июнь 2023 года в отношении организации составлены 204 акта о нарушении обязательств по договору об обращении с ТКО. По мнению ведомства, переполненные мусорные контейнеры приводили к появлению вокруг них несанкционированных свалок.

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска министерства. Таким образом, формально договор между минэкологии и регоператором продолжал действовать.

Однако апелляционная коллегия, рассмотрев жалобу министерства, пришла к выводу о многочисленных нарушениях соглашения со стороны регоператора. Существенным нарушением был признан отказ «Дюртюлимелиоводстроя» вывозить ТКО из пяти районов. Доводы ответчика о том, что вывоз мусора прекратился из-за расторжения договоров аренды мусорных полигонов, суд отклонил.

Кроме того, суд принял во внимание факты привлечения компании и ее руководства к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны природы при обращении с отходами (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Основанием для пересмотра решения стало и введение режима ЧС из-за действий регоператора. Ликвидация последствий ЧС обошлась бюджетам муниципалитетов в 33,1 млн руб., говорится в постановлении суда.

Соучредитель «Дюртюлимелиоводстроя» Евгений Юдинцев давать комментарии отказался.

Юрист Enforce Law Company Елизавета Кожевникова считает, что суд апелляционной инстанции дал правильную правовую оценку заявленным требованиям и пришел к обоснованным выводам.

«Суд установил, что ООО „Дюртюлимелиоводстрой“ допустило существенные нарушения условий соглашения, такие как: прекращение вывоза ТКО, многочисленные жалобы потребителей, нарушения графика работы и неоднократное привлечение общества к административной ответственности»,— сказала она. Кроме того, апелляционный суд отметил важный факт, который не был учтен судом первой инстанции, а именно лишение «Дюртюлимелиоводстроя» статуса регоператора и передачу его функций другой компании, что свидетельствует о невозможности продолжения фирмой выполнения своих обязательств по соглашению, считает юрист.

Идэль Гумеров

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