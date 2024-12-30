МВД предупредило об активности телефонных мошенников перед Новым годом

Телефонные мошенники активизировались в преддверии новогодних праздников для дестабилизации обстановки в России. МВД предупредило, что сначала злоумышленники вынуждают граждан отдать им деньги, а затем пойти на преступление, чтобы вернуть утраченные средства.

«В преддверии наступления новогодних каникул отмечена повышенная активность со стороны мошенников по расшатыванию кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки внутри нашего государства»,— заявили ТАСС в пресс-центре МВД. Там добавили, что зачастую граждане из потерпевших превращаются в обвиняемых.

26 декабря в правоохранительных органах сообщили, что в разных городах России в течение десяти дней было осуществлено более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники. Утверждается, что правонарушения совершали по заданию телефонных мошенников с Украины. Подобные инциденты зафиксировали, в частности, в Москве, Красноярске и в Санкт-Петербурге.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Банкоматы перегрузили взрывами».