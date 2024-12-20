СМИ сообщили как минимум о пяти попытках поджогов банкоматов в городах России

Не менее трех банкоматов в московских отделениях банков подожгли в течение вечера 20 декабря, сообщили СМИ. Также сообщается, что поджоги попытались совершить в офисах банков в Красноярске и Санкт-Петербурге.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что мужчина взорвал неизвестное устройство в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. Позже мужчину задержали правоохранительные органы, сейчас выясняется мотив злоумышленника.

Агентство также сообщило о возгорании банкомата в отделении на Коровинском шоссе. Причины возгорания устанавливаются.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание на Коровинском шоссе произошло в связи с тем, что неизвестный разлил в офисе горючую смесь. Как отмечает медиапроект, злоумышленник стал жертвой украинских мошенников. Во всех случаях пострадавших не было.

Помимо этого, канал сообщает о попытке неизвестного взорвать банкомат в Тушино. В результате пострадал один человек, подозреваемого в преступлении задержали.

О поджоге в отделении банка в Санкт-Петербурге сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, пенсионерка пришла в банк и подожгла установку с фейерверками, состоящую из 35 залпов. Женщина заявила, что «выполняла инструкции силовиков для борьбы с мошенниками».

Telegram-канал Baza также рассказал о попытке поджога банкомата в Красноярске. Утверждается, что 19-летняя студентка пришла в отделение банка, облила банкомат бензином и подожгла его. Часть жидкости попала на девушку, в результате чего она также загорелась, ее доставили в больницу с ожогами второй степени.