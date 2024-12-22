Банкоматы перегрузили взрывами

В России участились случаи поджога и подрыва банкоматов, только за уходящую неделю число инцидентов выросло на треть. Статистику привел «Сбер». 22 декабря в новосибирском Академгородке загорелось одно из устройств банка, а накануне в одном из его петербургских отделений раздался взрыв. На фото, опубликованных районной администрацией, видно поврежденный аппарат и выбитую дверь филиала. Обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело о теракте. Как сообщает «РИА Новости», задержана пенсионерка. Одновременно полиция Петербурга задержала 70-летнего мужчину, его подозревают в поджоге двух банкоматов в другом, Красногвардейском, районе города. МВД сообщало, что фиксирует «массовую активность мошенников», которые принуждают жертв «к совершению дестабилизирующих действий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бороться с такими атаками финансовым учреждениям крайне сложно, отметил эксперт по системам защиты банковской информации Николай Пятиизбянцев: «В случае, если правильно произведен взрыв, то дверь сейфа открывается, и мошенники могут получить эти денежные средства. То, что происходит в последнее время, это не атаки, направленные на хищение, это террористический акт. Должны быть общие меры безопасности. Сама схема бизнеса не предполагает закрытые досмотровые помещения для банкоматов. У нас огромное количество устройств находится в общедоступных местах для удобства людей, чтобы и в ночное время можно было проводить операции. Кроме того, для банкомата нет цели защищать то, что находится вне сейфа. Там обычная крышка с простым замком.

Иногда устройства получают настолько сильные повреждения, что проще купить новый банкомат.

Учитывая, что сейчас рынок схлопнулся, западные производители ушли из России, и постепенно аппараты замещаются китайскими или российскими, все это достаточно затратно для кредитных организаций. Можно предположить, что террористы настроились именно на конкретный банк даже, я бы так сказал».

Как объясняют в «Сбере», обычно мошенники звонят жертвам, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства в обмен на поджог или подрыв. Чаще всего под давление попадают молодежь и пенсионеры, от жертв требуют снять нападение на видео. В компании отметили, что максимально усилили «бдительность на объектах» банка. Ущерб от взрыва в случае, если не пострадали наличные, обычно составляет несколько миллионов рублей, пояснил директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. При этом, по его словам, уязвимы в том числе самые технически продвинутые модели банкоматов:

«В новых аппаратах идет анализ изменений внутри, то есть если что-то происходит или кто-то что-то делает внутри банкомата, сразу срабатывают датчики, информация отправляется на пульт. Устройства оборудованы термодатчиками, системами автоматического пожаротушения. Они сейчас все больше выходят на российский рынок, уже половину занимают точно. У крупных игроков больше 80% — это новые банкоматы. Даже при покупке какого-то небольшой компании крупный банк старается максимально улучшить парк устройств. Но в случае взрыва, уже, увы, ничего не сделаешь. В новых отделениях можно поставить, и иногда это делается, автоматические датчики, которые отправляют информацию диспетчеру, сигнализируя, что что-то не то происходит в отделении».

В МВД отмечали, что в последние дни в торговых центрах, банках, отделениях «Почты России», на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане «бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили».

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Елизавета Скобцова