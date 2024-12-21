В Санкт-Петербурге задержаны два пенсионера за поджоги банкоматов

Полиция в Санкт-Петербурге задержала пенсионерку за поджог банкомата в Красногвардейском районе и пенсионера — за три поджога банкоматов в Колпинском районе. По предварительной информации, оба действовали «по указанию неизвестных злоумышленников». Возбуждены уголовные дела о терактах (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В Красногвардейском районе на Среднеохтинском проспекте произошел взрыв в отделении Сбербанка. Сотрудники уголовного розыска задержали 68-летнюю пенсионерку в квартире на Большеохтинском проспекте. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что женщина залила два литра бензина в банкомат и подожгла его.

70-летний пенсионер задержан за два поджога и за одну попытку поджога — на Тверской улице, проспекте Ленина и улице Тазаева. Мужчина признался в преступлении.

Накануне, 20 декабря, произошло не меньше пяти попыток поджогов банкоматов в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Сегодня, по данным РЕН ТВ, пенсионерка запустила фейерверк в московском МФЦ.