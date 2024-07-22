В Башкирии контрактникам выплатят единовременно 505 тысяч рублей до сентября

В Башкирии ограничили срок предоставления увеличенной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России. Постановление, которым вносятся изменения в порядок предоставления господдержки, подписанное премьер-министром региона Андреем Назаровым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Увеличенная выплата предоставляется военнослужащим, заключившим контракт с 10 июля по 31 августа 2024 года, говорится в документе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 9 июля стало известно, что размер единовременной региональной выплаты контрактникам составит 505 тыс. руб. Днем позже был опубликован соответствующий указ главы Башкирии, сроки предоставления увеличенной выплаты в нем не указывались. До повышения контрактники могли претендовать на получение 205 тыс. руб. из республиканского бюджета. Кроме этого, 195 тыс. руб. единовременно выплачивает Минобороны России. Собственные меры поддержки установлены в муниципалитетах. Так, в Уфе с 10 июля контрактникам предоставляют 300 тыс. руб. единовременно (ранее — 200 тыс. руб.), в Стерлитамаке — 150 тыс. руб., в Благовещенском районе — 100 тыс. руб., в Ермекеевском районе — 50 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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