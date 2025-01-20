Диалектическая борьба открывалки и закрывалки

Исполнение властями собственных требований прошлых лет «по инерции», потому что проще сделать, чем отменить некогда введенную норму, иногда вдруг удивительным образом выпадает из контекста. Довольно свежим примером стало продолжение работы Минэкономики по внедрению системы «Открытое правительство» — запущена она была еще в президентство Дмитрия Медведева, в начале 2012 года. Входящий в нее портал «Открытые данные» (начал работу в 2014 году) на прошедшей неделе привлек внимание Telegram-канала «Координация профанации», посвященного проблемам государственной цифровизации. Автор обратил внимание, что портал, временно закрытый Минэкономики в марте 2023 года на «пересборку», заработал вдруг недолго, после чего снова закрылся «заглушкой» с сообщением о проведении аттестационных мероприятий в соответствии с приказом ФСТЭК №77 от 29 апреля 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венера Петрова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Венера Петрова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказывали в 2023 году “Ъ” в министерстве, порталу действительно предстояли инвентаризация данных, модернизация функционала и переезд на единую цифровую платформу «Гостех». «Цель — понять, какие со стороны рынка есть запросы на его устройство, какие функции нужны, чего на нем не хватает»,— пояснял тогда глава департамента развития цифровой экономики Владимир Волошин. Предполагалось, что для обновления потребуется четыре-шесть месяцев. Работы, однако, затянулись, и оправданно. Проблема портала, очевидно, не только во внешности, но и в содержимом. Как отмечала Счетная палата, в ряде случаев подход к публикации сведений ведомствами с 2010-х остается сугубо формальным: там размещаются только административные наборы, которые не представляют интереса для общественности, зачастую де-факто это просто «цифровой мусор» (см. «Ъ-Онлайн» от 24 марта 2023 года).

В марте 2024 года министерство разработало новую методичку по отнесению открытых данных к общедоступной информации: при их публикации ведомствам теперь стоит задуматься над общественной востребованностью цифр. Функционал портала также был значительно обновлен: там появился десяток новых фишек и даже чат-бот — голосовой помощник с искусственным интеллектом, рассказали “Ъ” в Минэкономики, добавив, что запустят систему до середины лета.

Поверить в то, что «Открытые данные» окажутся в итоге полезны, однако, сложно: согласно той же методичке, выкладывая новые наборы, авторы должны задуматься, не надо ли отнести их к данным ограниченного доступа. При наличии у исполнителя хотя бы зачатков воображения в России, где закрыты даже данные о внешней торговле, «чувствительная» информация обычно легко находится сначала в «открытых данных», а потом и в ценниках, аббревиатурах и этикетках спичечных коробок. Логично было бы заморозить портал до возвращения мирных времен, потратив это время на поиски в данных пользы и смысла: закрыть жалко, а открыть невозможно.

Венера Петрова