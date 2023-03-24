Открытые данные закрыли

Минэкономики временно закрыло портал отрытых данных — как пояснили «Ъ» в ведомстве, это необходимо для перезапуска ресурса с учетом запросов рынка. Портал, являвшийся одним из ключевых элементов «Отрытого правительства», был запущен в 2014 году по поручению занимавшего тогда пост премьер-министра Дмитрия Медведева. Предполагалось, что на основе открытых данных будут создаваться сервисы для удобства граждан и для повышения качества среды обитания. Однако значительная часть ведомств подошла к размещению данных формально — проблема, по оценкам Счетной палаты и экспертов, сохраняется и сейчас.

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Портал открытых данных https://data.gov.ru/ временно закрыт, сообщили «Ъ» в Минэкономики. Ему предстоит инвентаризация данных, модернизация функционала и переезд на единую цифровую платформу «ГосТех».

«Портал будет пересобираться. Цель — понять, какие со стороны рынка есть запросы на его устройство, какие функции нужны, чего на нем не хватает»,— пояснил «Ъ» директор департамента развития цифровой экономики ведомства Владимир Волошин.

По его словам, в нынешнем виде портал «не совсем применим» и вносить изменения в существующей архитектуре нецелесообразно. В ближайшее время Минэкономики планирует провести обсуждение вопроса о целевом наполнении ресурса — для этого при ведомстве создается экспертная рабочая группа. Ориентировочно для обновления потребуется не менее четырех-шести месяцев.

Портал был запущен в 2014 году по поручению Дмитрия Медведева, который в то время занимал пост председателя правительства. Открытые данные — это информация органов власти, размещаемая в машиночитаемом формате и свободная от авторских прав. Такими данными могут быть наборы статистической информации, реестры, государственные базы данных, на основе которых бизнес может создавать мобильные приложения или электронные сервисы для граждан. Портал был задуман одним из ключевых элементов системы «Открытого правительства». Как пояснял министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов (сейчас является фигурантом уголовного дела, ему вменяется в вину организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере, задержан 26 марта 2019 года), на основе открытых данных должны были создаваться «удобные продукты, повышающие качество жизни людей и качество среды обитания».

Однако по результатам проведенного в 2018 году самообследования органов власти открытость «открытых данных» большинства федеральных министерств и ведомств оставила желать лучшего. В среднем органы власти соответствовали стандартам максимальной открытости на 20–40% и не вполне представляли потребности своей целевой аудитории, формально выполняя требования по публикации данных.

Согласно докладу «Открытость государства в России» за 2022 год, который Счетная палата готовит совместно с АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений, проблемы с открытыми данными сохраняются.

Практически все ведомства реализовали большинство требований к оформлению своих порталов открытых данных. Однако в ряде случаев подход к публикации сведений остается сугубо формальным. Например, размещаются только административные наборы, которые не представляют интереса для общественности, или наборы, которые не содержат полезных данных, некоторые и вовсе состоят всего из одной или нескольких строк.

Венера Петрова