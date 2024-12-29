Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что не сможет приехать в гости к всероссийскому Деду Морозу в Великий Устюг. Он объяснил, что у него слишком много работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДУМ Москвы Фото: ДУМ Москвы

26 декабря Ильдар Аляутдинов заявил в разговоре с «РИА Новости», что мусульмане считают Деда Мороза и Снегурочку «мультяшными героями» и они не обладают «никакой чудодейственной силой». В ответ всероссийский Дед Мороз в комментарии ТАСС пригласил в Великий Устюг всех, кто в него не верит.

«Мы благодарим за приглашение, но приехать не сможем: много работы»,— сказал зампред ДУМ в беседе с ТАСС. Он также призвал «сохранять связь с реальностью», несмотря на желание отвлечься и уйти от обыденности. Муфтий предложил провести новогодние выходные «не только в праздности», но и «уделить время познанию чего-то нового и в целом своему всестороннему развитию».

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов 26 декабря призвал правоохранительные органы проверить высказывания муфтия Москвы и деятельность ДУМ. Основанием для проверки он называл заявления Ильдара Аляутдинова про Деда Мороза, а также издание фетвы, разрешающей многоженство.

Подробнее о фетве — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».