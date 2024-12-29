Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что не сможет приехать в гости к всероссийскому Деду Морозу в Великий Устюг. Он объяснил, что у него слишком много работы.

Фото: ДУМ Москвы

Фото: ДУМ Москвы

26 декабря Ильдар Аляутдинов заявил в разговоре с «РИА Новости», что мусульмане считают Деда Мороза и Снегурочку «мультяшными героями» и они не обладают «никакой чудодейственной силой». В ответ всероссийский Дед Мороз в комментарии ТАСС пригласил в Великий Устюг всех, кто в него не верит.

«Мы благодарим за приглашение, но приехать не сможем: много работы»,— сказал зампред ДУМ в беседе с ТАСС. Он также призвал «сохранять связь с реальностью», несмотря на желание отвлечься и уйти от обыденности. Муфтий предложил провести новогодние выходные «не только в праздности», но и «уделить время познанию чего-то нового и в целом своему всестороннему развитию».

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов 26 декабря призвал правоохранительные органы проверить высказывания муфтия Москвы и деятельность ДУМ. Основанием для проверки он называл заявления Ильдара Аляутдинова про Деда Мороза, а также издание фетвы, разрешающей многоженство.

Подробнее о фетве — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...