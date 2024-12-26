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Коммерсантъ FM
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В СПЧ просят правоохранителей проверить слова муфтия Москвы про Деда Мороза

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал правоохранительные органы дать правовую оценку высказываниям муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова и проверить деятельность Духовного управления мусульман (ДУМ). Основанием для проверки господин Кабанов считает издание фетвы, разрешающей многоженство, а также заявления муфтия об отсутствии «чудодейственных сил» у Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Кабанов, обращаясь к правоохранительным структурам, предложил перейти от обсуждения «бесконечного PRа» Ильдара Аляутдинова к проведению «тщательной проверки» его общественной деятельности и деятельности ДУМ. «Раз они отрицают и не признают ни Конституцию РФ, ни российские законы, да еще вдобавок не любят наших Деда Мороза со Снегурочкой»,— пояснил господин Кабанов.

26 декабря Ильдар Аляутдинов в разговоре с «РИА Новости» заявил, что верующие мусульмане относятся к Деду Морозу и Снегурочке как к «мультяшным героям». «Никакой чудодейственной силой они не обладают. Надо молиться о мире, благополучии, здоровье для себя и своих близких, свои желания и просьбы нужно адресовать Господу»,— сказал муфтий.

Фетву о многоженстве Совет улемов (совещательный орган при ДУМ) издал 19 декабря. После принятия фетвы несколько членов СПЧ, включая Кирилла Кабанова, заявили о противоречии фетвы российскому законодательству. 23 декабря Генпрокуратура направила в ДУМ предписание о положениях фетвы, нарушающих Семейный кодекс. В тот же день Совет улемов отозвал фетву, объяснив решение «реакцией российской общественности».

Подробнее — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».

Полина Мотызлевская

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