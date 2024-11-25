«Абрау-Дюрсо» стала лидером по производству игристых вин

По итогам января—октября 2024 года принадлежащая бизнесмену Борису Титову «Абрау-Дюрсо» стала лидером по объемам производства игристого вина. Как сообщает «Ъ», в компании выпуск вин увеличился на 20%, до более 2,5 млн дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил «Ъ», что, по данным самой компании, она лидирует на рынке игристого вина уже много лет. В прошлом году, по собственным данным компании, «Абрау-Дюрсо» продала 56,704 млн бутылок, выручка увеличилась на 6%, до 12,52 млрд руб.

До этого рейтинг возглавляла «Кубань-Вино», занявшая теперь вторую строчку в рейтинге. Терять позиции компания могла начать после передачи бизнеса Росимуществу. В компании розлив был увеличен на 9%, до 2,28 млн дал.

На третьем месте оказалось ЗАО «Игристые вина», увеличившее производство на 20%, до 1574 тыс. дал. На четвертом месте находится «Союз-Вино» (+22%, 1184 тыс. дал), на пятом — Дербентский завод игристых вин (+48%, 1065 тыс. дал). Далее следует Симферопольский винодельческий завод (+22%, 854 тыс. дал). На седьмом месте — «Золотая балка» (+42%, 702 тыс. дал). В топ-10 в этом году попал завод «Салют Алко», который произвел за 10 месяцев 679 тыс. дал. Больше всего — сразу на 81% — увеличилось производство у ГК «Вилаш» — за 10 месяцев выпущено 371 тыс. дал продукции. Десятое место в списке занимает «Фанагория» (+70%), на заводе произвели 349 тыс. дал игристого вина.

Всего за десять месяцев 2024 года в России производство игристого вина увеличилось на 25%, до 13,47 млн дал. Тихого вина было выпущено около 30 млн дал, что на 21% больше год к году.

Татьяна Ручкина