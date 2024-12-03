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На Кубани в 2024 году создали пять новых сельхозкооперативов

В 2024 году в Краснодарском крае было создано пять новых сельскохозяйственных кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федора Дереки, в регионе насчитывается более 160 кооперативов, из которых пять были созданы в 2024 году. Среди районов-лидеров — Северский, Кущевский, Ейский и Приморско-Ахтарский.

В текущем году на развитие кооперации выделено около 160 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. В рамках краевой программы фермерским объединениям направили 110 млн руб., а еще 55 млн предоставили в виде субсидий на укрепление материально-технической базы.

Федор Дерека также отметил, что объединение мелких производителей позволяет повысить их конкурентоспособность. С 2017 года объем реализованной кооперативами продукции увеличился в 2,7 раза и достиг 1,7 млрд руб. За указанный период создано около 500 новых рабочих мест.

Фил Златов

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