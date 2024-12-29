Кириенко посетил ЗАЭС и призвал сотрудников готовиться к запуску блоков

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и город Энергодар. На совещании с сотрудниками станции он призвал «готовиться к максимально быстрому запуску всех шести энергоблоков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию

Фото: @znppofficial Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию

Фото: @znppofficial

Как передает пресс-служба ЗАЭС, главной задачей на 2025 год Сергей Кириенко назвал обеспечение безопасности станции. Он также сказал о необходимости подготовить блоки к переводу в режим генерации.

«Важно провести весь необходимый комплекс работ для того, чтобы получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в соответствии с требованиями российского законодательства. А следом и на остальные блоки»,— передает слова господина Кириенко пресс-служба ЗАЭС.

В Энергодаре замглавы администрации президента посмертно наградил орденом Мужества бывшего сотрудника ЗАЭС и председателя совета депутатов города Андрея Короткого. Медаль он передал его отцу. Андрей Короткий погиб в октябре в результате подрыва автомобиля.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Мощность каждого из шести блоков составляет 1 ГВт. С октября 2022 года станция находится в федеральной собственности — под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). На данный момент все шесть энергоблоков ЗАЭС переведены в состояние «холодный останов».

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