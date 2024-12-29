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Коммерсантъ FM
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В Южной Корее нашли тела всех 179 погибших в авиакатастрофе

Спасатели нашли тела всех 179 человек, которые погибли в авиакатастрофе в аэропорту Муан в Южной Корее, передает «Рёнхап». Всего на борту находился 181 человек: 175 пассажиров, 4 бортпроводника и 2 пилота.

При крушении самолета выжили два человека — бортпроводники, которые находились в хвостовой части самолета. «Рёнхап» отмечает, что авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по количеству жертв.

Самолет авиакомпании Jeju Air летел из Бангкока в Муан. В момент приземления у самолета не раскрылись шасси, он врезался в бетонное заграждение и взорвался. На месте происшествия работают 1,5 тыс. пожарных, 32 пожарные машины и несколько вертолетов. В Южной Корее объявлен семидневный траур.

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Южной Корее

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Обломки самолета

Обломки самолета

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

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Обломки самолета

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

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