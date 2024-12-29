В авиакатастрофе в Южной Корее, предположительно, погибли 179 человек из 181
При крушении самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее, предположительно, удалось спастись только двум людям. По предварительным данным пожарной службы, остальные 179 человек погибли. Пока подтверждена смерть 85 человек.
Информацию пожарных передает агентство «Рёнхап». Данные о выживших расходятся. «Рёнхап» утверждает, что спаслись две женщины — пассажир и член экипажа. По информации Reuters, спаслись два члена экипажа — мужчина и женщина.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в аэропорту Муан сегодня, 29 декабря, утром. На лайнере летели 173 корейца и 2 таиландца, гражданство членов экипажа не уточнялось. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность шасси. Пилоты пытались посадить самолет на фюзеляж, но не смогли снизить скорость. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, развалился и загорелся.