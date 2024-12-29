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Коммерсантъ FM
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обновлено 07:52

В авиакатастрофе в Южной Корее, предположительно, погибли 179 человек из 181

При крушении самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее, предположительно, удалось спастись только двум людям. По предварительным данным пожарной службы, остальные 179 человек погибли. Пока подтверждена смерть 85 человек.

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Обломки самолета

Обломки самолета

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

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Обломки самолета

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Информацию пожарных передает агентство «Рёнхап». Данные о выживших расходятся. «Рёнхап» утверждает, что спаслись две женщины — пассажир и член экипажа. По информации Reuters, спаслись два члена экипажа — мужчина и женщина.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в аэропорту Муан сегодня, 29 декабря, утром. На лайнере летели 173 корейца и 2 таиландца, гражданство членов экипажа не уточнялось. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность шасси. Пилоты пытались посадить самолет на фюзеляж, но не смогли снизить скорость. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, развалился и загорелся.

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