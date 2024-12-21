Подразделения «Южной» группировки войск России взяли под контроль населенный пункт Островский (Константинопольское) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Населенный пункт находится в Покровском районе ДНР, на юге от Курахово, за которое сейчас идут бои.

Вчера, 20 декабря, Минобороны сообщало, что бойцы «Южной» группировки установили контроль над Успеновкой (неподалеку от Островского). Группировка «Центр», по сообщению военного ведомства, установила контроль над Новопустынкой, расположенной недалеко от Покровска.