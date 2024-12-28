Алиев сказал Путину, что разбившийся борт AZAL подвергся внешнему воздействию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал, что разбившийся под Актау самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему физическому воздействию. По его словам, борт потерял управление в воздушном пространстве России и был направлен на запасной аэродром в Казахстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Пассажирский самолет подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству, находясь в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в город Актау. Борт смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов»,— сказал Ильхам Алиев (цитата по сайту президента Азербайджана).

Господин Алиев в разговоре с президентом России обратил внимание на наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета. «Тот факт, что пассажиры и члены экипажа получили ранения от инородных частиц, попавших внутрь самолета еще в воздухе... подтвердили факт внешнего воздействия»,— добавил он.

Пресс-служба Кремля сообщала, что разговор состоялся по инициативе Владимира Путина. Он принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, но из-за внештатной ситуации был перенаправлен в казахстанский Актау. Самолет разбился примерно в 3 км от аэропорта. Погибли 38 человек, в том числе семь россиян.

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