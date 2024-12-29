На разбившемся в Южной Корее самолете летели 173 корейца и 2 таиландца

Большинство пассажиров самолета, разбившегося в аэропорту Муан, были гражданами Южной Кореи, передает «Рёнхап». Только двое из 175 пассажиров были таиландцами. Гражданство шести членов экипажа не уточнялось.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в аэропорту Муан сегодня, 29 декабря, утром. Подтверждена смерть 28 человек, как минимум двое выжили. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность шасси. Пилоты пытались посадить самолет на фюзеляж, но не смогли снизить скорость. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, развалился и загорелся.

Город Муан находится на юго-западе Южной Кореи. Его население — меньше 100 тыс. человек.