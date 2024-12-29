В Южной Корее разбился самолет, на котором летел 181 человек

В Южной Корее пассажирский самолет Boeing 737-800 при посадке в аэропорту Муан врезался в ограждение и загорелся. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Подтверждена смерть 28 человек, как минимум двое выжили, пишет «Рёнхап». Позднее число погибших возросло до 62.

Самолет принадлежит южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Лайнер возвращался из Бангкока. При приземлении он выехал со взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением, развалился на части и загорелся. Агентство «Рёнхап» опубликовала фотографии горящих обломков самолета.

Пожарные потушили возгорание. Проводится операция по спасению людей, находящихся в задней части самолета, есть выжившие. По предварительной информации, причиной крушения могла стать неисправность шасси. Местный телеканал MBC опубликовал видео приземления самолета на взлетно-посадочную полосу без выпущенного шасси.

Город Муан находится на юго-западе Южной Кореи. Его население — меньше 100 тыс. человек.