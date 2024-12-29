Число погибших при крушении самолета в Южной Кореи увеличилось до 62

Жертвами крушения самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее стали 62 человека, передает «Рёнхап». Как минимум двое спаслись. Всего на борту был 181 человек: 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в аэропорту Муан сегодня, 29 декабря, утром. На лайнере летели 173 корейца и 2 таиландца, гражданство членов экипажа не уточнялось. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность шасси. Пилоты пытались посадить самолет на фюзеляж, но не смогли снизить скорость. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, развалился и загорелся.