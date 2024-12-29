Лавров прокомментировал «Ъ» скандал на чемпионате мира по быстрым шахматам

Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с «Ъ» прокомментировал громкий скандал на чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали (с соревнования.— "Ъ") за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение»,— сказал министр, уточнив, что сам он в шахматы не играет, но тематикой интересуется. «Тогда уж и (Владимира.— "Ъ") Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило»,— добавил глава МИД РФ.

Напомним, Владимир Зеленский с начала российской специальной военной операции ходит в одежде, стилизованной под военную, пренебрегая деловым дресс-кодом в том числе на международных мероприятиях.

Скандал вокруг лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена стал главным событием чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке. После седьмого раунда турнира его главный арбитр Алекс Холовчак сообщил, что Магнус Карлсен оштрафован на $200 за несоблюдение обязательного дресс-кода Международной шахматной федерации (FIDE). Он предписывает, что шахматисты во время выступлений должны носить брюки, Карлсен же был одет в джинсы. Организаторы потребовали от норвежца к девятому раунду привести свой внешний вид в соответствие с дресс-кодом.

Денежный штраф за нарушение дресс-кода получил и знаменитый российский гроссмейстер Ян Непомнящий, пришедший на соревнования в кроссовках. При этом он переобулся и смог продолжить участие в турнире. Магнус Карлсен, однако, отказался подчиняться требованиям FIDE, за что ему пригрозили дисквалификацией. В знак протеста норвежец сам покинул турнир.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лучший шахматист мира поменял титулы на джинсы».

Елена Черненко