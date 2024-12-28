Мишустин подписал постановление о реестре контролируемых лиц для мигрантов

Правительство поручило министерству внутренних дел создать реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей до 5 февраля 2025 года. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

На первом этапе МВД будет заполнять реестр данными, которые есть у министерства. На втором этапе реестр будет вводиться в эксплуатацию. Постановлением также утверждается положение «О реестре контролируемых лиц».

В реестр будут включены иностранцы, находившиеся в России нелегально, не выехавшие из страны либо не узаконившие пребывание и впоследствии высланные. Данные включают ФИО, дату рождения, а также серию, номер и дату выдачи паспорта. Все данные, кроме информации из паспорта, будут открыты для общего доступа.

О переменах в миграционной политике — в колонке Эмилии Габдуллиной «Чемодан, УК, вокзал».