Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На 2025 год вузам направили 619 тыс. бюджетных мест

Минобрнауки сообщило, что общий объем бюджетных мест на 2025/2026 учебный год в российских вузах составит 619,1 тыс. Глава ведомства Валерий Фальков сообщал, что в текущем учебном году университеты получили 592 тыс. бюджетных мест.

«Самый большой прирост бюджетных мест пришелся на медицинские специальности. А наибольшее количество мест в целом установлено по направлениям подготовки и специальностям в области инженерного дела»,— говорится в сообщении Минобрнауки.

Ведомство уточнило, что университеты ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили 27,1 тыс. бюджетных мест. Там также отметили, что 73% от числа всех мест распределено по регионам России. Среди региональных вузов с наибольшим количеством бюджетных мест указаны Уральский, Казанский, Южный и Сибирский федеральные университеты, а также Донской государственный технический университет.

В декабре прошлого года Минобрнауки сообщало, что на 2024/2025 учебный год вузам направили 620,5 тыс. бюджетных мест. При этом в октябре Валерий Фальков заявил, что в 2024 году вузы получили 592 тыс. бюджетных мест. По его словам, всего в сентябре в университеты поступили 903 тыс. человек.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...