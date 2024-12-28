На 2025 год вузам направили 619 тыс. бюджетных мест

Минобрнауки сообщило, что общий объем бюджетных мест на 2025/2026 учебный год в российских вузах составит 619,1 тыс. Глава ведомства Валерий Фальков сообщал, что в текущем учебном году университеты получили 592 тыс. бюджетных мест.

«Самый большой прирост бюджетных мест пришелся на медицинские специальности. А наибольшее количество мест в целом установлено по направлениям подготовки и специальностям в области инженерного дела»,— говорится в сообщении Минобрнауки.

Ведомство уточнило, что университеты ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили 27,1 тыс. бюджетных мест. Там также отметили, что 73% от числа всех мест распределено по регионам России. Среди региональных вузов с наибольшим количеством бюджетных мест указаны Уральский, Казанский, Южный и Сибирский федеральные университеты, а также Донской государственный технический университет.

В декабре прошлого года Минобрнауки сообщало, что на 2024/2025 учебный год вузам направили 620,5 тыс. бюджетных мест. При этом в октябре Валерий Фальков заявил, что в 2024 году вузы получили 592 тыс. бюджетных мест. По его словам, всего в сентябре в университеты поступили 903 тыс. человек.