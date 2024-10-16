Фальков: вузы почти на 100% закрыли набор на бюджет

В российские вузы в 2024 году поступило 903,8 тыс. человек, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, почти все выделенные бюджетные места закрыты, хотя в нынешнем году их было беспрецедентное количество — свыше 592 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В результате конкурса университеты практически на 100% закрыли выделенные бюджетные места»,— сказал господин Фальков на совещании президента с членами правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Всего в приемную кампанию 2024 года было подано около 8 млн заявлений от более чем 1 млн абитуриентов. Доля заявлений, поданных через сервис «Поступление в вуз онлайн», выросла с 35% в 2023 году до 44% в 2024-м. Наибольшее число заявлений подано на инженерные специальности (3,3 млн). После них идут педагогические и медицинские направления.

Об обезличенном наборе на целевые места в вузы в 2024 году — в материале «Ъ» «Работодатель хочет знать студента в лицо».

Леонид Уварчев