У «Молдовагаза» сформированы запасы топлива на три месяца

«Молдовагаз» законтрактовала объемы газа, которые полностью обеспечат потребление Молдавии до конца марта 2025 года. Ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок топлива в Молдавию с 1 января.

«АО "Молдовагаз" приняло к сведению решение "Газпрома" ограничить поставки природного газа в республику... "Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат потребление правого берега Днестра до конца марта 2025 года»,— говорится в сообщении молдавской компании.

В публикации указано, что с декабря 2022 года все объемы газа «Газпрома» направлялись на левый берег Днестра — в непризнанное Приднестровье. Правобережная часть Молдавии закупала топливо на региональных и европейских рынках.

Ранее «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Молдавию с 8:00 мск 1 января из-за задолженности «Молдовагаза». Российская компания вместе с пенями и штрафами оценивает ее в $709 млн. Власти Молдавии признают только $8,6 млн долга.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Молдавление на энергетику».