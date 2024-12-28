Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У «Молдовагаза» сформированы запасы топлива на три месяца

«Молдовагаз» законтрактовала объемы газа, которые полностью обеспечат потребление Молдавии до конца марта 2025 года. Ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок топлива в Молдавию с 1 января.

«АО "Молдовагаз" приняло к сведению решение "Газпрома" ограничить поставки природного газа в республику... "Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат потребление правого берега Днестра до конца марта 2025 года»,— говорится в сообщении молдавской компании.

В публикации указано, что с декабря 2022 года все объемы газа «Газпрома» направлялись на левый берег Днестра — в непризнанное Приднестровье. Правобережная часть Молдавии закупала топливо на региональных и европейских рынках.

Ранее «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Молдавию с 8:00 мск 1 января из-за задолженности «Молдовагаза». Российская компания вместе с пенями и штрафами оценивает ее в $709 млн. Власти Молдавии признают только $8,6 млн долга.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Молдавление на энергетику».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...