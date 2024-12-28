Обвиняемого в нападении на отделение почты подростка арестовали на два месяца

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подростка, подозреваемого в совершении теракта в отделении «Почты России» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, днем 25 декабря фигурант совместно с иным лицом, находясь у ОПС №193231 «Почты России» на проспекте Большевиков, д. 2 А, совершили поджог, бросив горящую бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почтовой связи. Дождавшись возгорания, предполагаемые злоумышленники с места совершения преступления скрылись.

Решением суда молодой человек отправлен в СИЗО на срок до 26 февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании подозреваемого в нападении на отделение «Почты России» 16-летнего подростка. Он частично признал свою вину.

Андрей Цедрик