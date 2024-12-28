Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвиняемого в нападении на отделение почты подростка арестовали на два месяца

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подростка, подозреваемого в совершении теракта в отделении «Почты России» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, днем 25 декабря фигурант совместно с иным лицом, находясь у ОПС №193231 «Почты России» на проспекте Большевиков, д. 2 А, совершили поджог, бросив горящую бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почтовой связи. Дождавшись возгорания, предполагаемые злоумышленники с места совершения преступления скрылись.

Решением суда молодой человек отправлен в СИЗО на срок до 26 февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании подозреваемого в нападении на отделение «Почты России» 16-летнего подростка. Он частично признал свою вину.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...