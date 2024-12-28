По делу о совершении теракта в отделении почты на Большевиков задержан подросток

По подозрению в совершении теракта в отделении «Почты России» на проспекте Большевиков полиция задержала 16-летнего подростка. Его поместили в спецприемник, сообщает «Фонтанка».

Напомним, вечером 25 декабря неизвестные бросили коктейль Молотова в витрину отделения почты на проспекте Большевиков. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело (ст. 205 УК РФ — терроризм).

Как стало известно изданию, задержанный школьник проживает в Сестрорецке. По версии следствия, именно он вечером 25 декабря бросил бутылку с горючей смесью в здание почты. Сейчас подозреваемый ожидает избрания меры пресечения.

Дарья Астанина