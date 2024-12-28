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Коммерсантъ FM
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Россия ответила на борьбу Евросоюза с «теневым флотом» России

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Это ответ России на 15-й пакет санкций, который Евросоюз утвердил две недели назад, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Теперь страну не смогут посетить некоторые представители силовых ведомств ЕС, сотрудники государственных и коммерческих организаций стран объединения, «"отличившиеся" своей риторикой гражданские активисты и представители научного сообщества, а также депутаты стран—членов ЕС и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты»,— говорится в публикации МИД РФ. Одобренный Евросоюзом последний пакет санкций ведомство называет нелегитимным с точки зрения международного права.

16 декабря министры иностранных дел Евросоюза утвердили очередные санкции, которые, по утверждению объединения, направлены на российские оборонные и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю. В санкционный список внесены 52 судна из третьих стран, которые, как утверждается, являются частью российского «теневого флота». Совет ЕС также запретил признавать и исполнять в Евросоюзе решения, вынесенные российскими судами.

Подробности — в публикации «Ъ» «Не взыщите, это санкции».

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