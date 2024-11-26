Соцфонд России пообещал дополнительно поднять пенсии при высокой инфляции

С 1 января пенсии работающим и неработающим пенсионерам в России увеличат на 7,3% с учетом прогнозируемой инфляции. Об этом сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков. Если ее фактическая величина в следующем году будет выше ожидаемого значения, правительство может рассмотреть возможность повторной индексации пенсионного пособия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Социального фонда Сергей Чирков

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации Глава Социального фонда Сергей Чирков

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации

Господин Чирков отметил, что всего в 2025 году пенсии получит более 42 млн человек, на страховые выплаты планируется направить около 11 трлн руб., а на поддержку по гособеспечению — 825 млрд руб. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тыс. руб., уточнил глава Соцфонда.

Опрошенные RT эксперты считают, что повторная индексация пенсий в случае более высокой инфляции является нормальной практикой. Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ отметил, что сейчас утверждают бюджет с предварительными оценками по росту цен, и позднее на основе статданных могут корректировать финансовый план. Максим Колядов из компании «Страховой брокер AMsec24» добавил, что индексация пенсий направлена на защиту доходов пенсионеров от роста цен и улучшение их финансового положения.

Годовой уровень инфляции в России сейчас составляет примерно 8,7%. Минэкономики прогнозировало снижение этого показателя до 7,3% к концу года, Центральный банк ожидает рост потребительских цен на уровне 8–8,5%.

О планах возобновить повышение пенсий для работающих россиян президент Владимир Путин объявил в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что состояние государственных резервов позволяет вернуть индексацию, и отметил справедливость этого шага.