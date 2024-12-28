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Глава МЧС заявил, что угроза утечки мазута с танкеров в Черное море сохраняется

Глава МЧС Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он отметил, что угроза утечки мазута в Черное море сохраняется. Работу по ликвидации ЧС в праздничные дни продолжат.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Александр Куренков назвал ситуацию с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе особенной и заявил, что она требует оперативного решения.

На совещании ответственные лица доложили главе МЧС о ситуации, сложившейся в регионе после разлива нефтепродуктов, и степени участия собственников затонувших танкеров в ликвидации последствий экокатастрофы. Александр Куренков потребовал дисциплины в проводимой работе и ускорения сроков ликвидации последствий.

«Это долго, до 16 февраля! Не надо тянуть до двух месяцев. Откорректируйте сроки, как это можно ускорить, и доложите результат. Если не хватает людей, средств, специалистов, скажите об этом»,— потребовал Александр Куренков.

Татьяна Ручкина

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