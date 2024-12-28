ГК «Бормаш» инвестирует в два воронежских завода 1,3 млрд рублей

Группа компаний «Бормаш» планирует вложить 1,3 млрд руб. в модернизацию воронежских заводов в 2025 году, сообщил «Ъ-Черноземье» управляющий группы Сергей Синюков. ГК направит 720 млн руб. на развитие Грибановского машиностроительного завода (ГМЗ) и 580 млн руб. — производства в селе Пески Поворинского района. Полная модернизация завершится к 2027 году, но значительные результаты ожидаются уже в 2025-м.

В этом году на ГМЗ поступило 40 единиц нового оборудования на сумму 600 млн руб. Господин Синюков отметил, что перед внедрением техники потребовалось значительное обновление инфраструктуры.

ООО «Бормаш» зарегистрировано в 1999 году в Поворинском районе Воронежской области. Основной вид деятельности — производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Уставный капитал — 10 млн руб. Директор — Павел Мицкевич. 99,99% контролирует Оксана Горлова (также владеет борисоглебским ООО «Регион-Инвест», специализирующееся на гостиницах и местах для временного проживания), оставшиеся доли разделены между Константином Белобородовым и Сергеем Мишиным. Выручка компании за 2023 год составила 4,2 млрд рублей, чистая прибыль — 270 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о том, что с 2023 по 2024 годы ГК «Бормаш» инвестировала 2 млрд руб. в грибановскую площадку. Средства были направлены на обновление кровли, электропроводки и системы отопления, а также на установку нового оборудования и видеонаблюдения.

ГМЗ был выкуплен ГК «Бормаш» в марте 2023 года за 508 млн руб. у обанкротившегося собственника Николая Красножона. Общая площадь предприятия составляет 13 га, из которых 25 тыс. кв м — крытые площади.

Анна Швечикова