Воронежская ГК «Бормаш» вложила в Грибановский машзавод 2 млрд рублей

В приобретение и модернизацию Грибановского машиностроительного завода (ГМЗ) с 2023 года ГК «Бормаш» вложила 2 млрд руб. Об этом сообщил основатель «Бормаша» Сергей Синюков на выездном совещании с представителями облправительства в Поворинском районе.

На эти средства были заменены кровли на всех производственных и бытовых помещениях, приобретены распределительные устройства и трансформаторы. В цехах сейчас меняется электропроводка. Также полностью заменили систему отопления на всей территории завода, 14 ворот и более 100 пластиковых окон.

Кроме того, на предприятии приобрели семь токарных станков, три обрабатывающих центра, по два фрезерных и горизонтально-расточных станка и 30 сварочных аппаратов. Реконструированы два КПП, гараж, установлено более 100 камер видеонаблюдения, организованы стоянки для автомобилей.

ГК «Бормаш» выкупила Грибановский машиностроительный завод в марте 2023 года за 508 млн руб. у обанкротившегося собственника и основателя ГК «ЦНО-Химмаш» Николая Красножона. Общая площадь завода — 13 га, а крытых площадей — 25 тыс. кв. м. На предприятии выпускаются аппараты воздушного охлаждения для нефтяной и газовой промышленности.

Егор Якимов