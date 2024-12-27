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Коммерсантъ FM
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СМИ: родственников Башара Асада арестовали в Ливане с поддельными паспортами

В ливанском аэропорту были задержаны жена и дочь Дурейда Асада, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада. Его родственников задержали, когда они пытались покинуть Ливан по поддельным загранпаспортам, сообщает издание «Аль-Кудс аль-араби».

Женщины собирались улететь в Каир из Бейрута, столицы Ливана. После задержания прокуратура Ливана вынесла решение арестовать их по обвинению в хранении фальшивых документов.

Коалиция исламистских группировок захватила власть в Сирии 8 декабря. Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию. После этого оппозиция сформировала переходное правительство, которое будет работать до 1 марта.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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