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Коммерсантъ FM
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Глава Кубани рассчитывает за счет федерального ЧС решить проблему очистки моря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил главу МЧС Александра Куренкова за решение о введении режима ЧС федерального уровня в зоне экологического бедствия, сообщает оперативный штаб региона.

По мнению главы края, привлеченные в рамках федерального ЧС ресурсы помогут решить две основные проблемы текущего момента — ведение работ в море и утилизацию загрязненного нефтепродуктами песка.

Вениамин Кондратьев напомнил, что власти края системно подошли к уборке пляжей, краевой режим ЧС введен 25 декабря. «Но выбросы продолжаются. Каждый день волонтеры собирают нефтепродукты, приходят утром — и все повторяется сначала. Поэтому важно купировать проблему в море, тогда работы на берегу будет намного меньше. Силами края это сделать невозможно. Еще одна важная проблема — утилизация. Тысячи тонн мазута с песком находятся в местах временного хранения. Мы не можем держать их там долго»,— отметил губернатор, указав на то, что мощностей краевых предприятий, специализирующихся на переработке опасных отходов, недостаточно.

Режим ЧС федерального уровня был введен на пострадавшей территории вечером сегодня, 26 декабря. Данные меры позволят привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства Российской Федерации, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Анна Перова, Краснодар

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Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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