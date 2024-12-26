Глава Кубани рассчитывает за счет федерального ЧС решить проблему очистки моря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил главу МЧС Александра Куренкова за решение о введении режима ЧС федерального уровня в зоне экологического бедствия, сообщает оперативный штаб региона.

По мнению главы края, привлеченные в рамках федерального ЧС ресурсы помогут решить две основные проблемы текущего момента — ведение работ в море и утилизацию загрязненного нефтепродуктами песка.

Вениамин Кондратьев напомнил, что власти края системно подошли к уборке пляжей, краевой режим ЧС введен 25 декабря. «Но выбросы продолжаются. Каждый день волонтеры собирают нефтепродукты, приходят утром — и все повторяется сначала. Поэтому важно купировать проблему в море, тогда работы на берегу будет намного меньше. Силами края это сделать невозможно. Еще одна важная проблема — утилизация. Тысячи тонн мазута с песком находятся в местах временного хранения. Мы не можем держать их там долго»,— отметил губернатор, указав на то, что мощностей краевых предприятий, специализирующихся на переработке опасных отходов, недостаточно.

Режим ЧС федерального уровня был введен на пострадавшей территории вечером сегодня, 26 декабря. Данные меры позволят привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства Российской Федерации, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Анна Перова, Краснодар