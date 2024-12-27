По ком ветер дует

«Форвард Энерго» (бывшая «Фортум») вновь забрала львиную долю ветрогенерации на отборе проектов по программе поддержки зеленой генерации на 2025–2030 годы. Компания выбрала 409 МВт мощности, которые планирует строить на юге РФ. Структура «Росатома» забрала минимальный остаток квоты во ветряным электростанциям — 18,3 МВт. Среди солнечных электростанций был отобран только один проект — «Юнигрин Энерджи» мощностью 47,6 МВт. Как и годом ранее, инвесторы не пришли на конкурс по строительству малых гидроэлектростанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Администратор торговой системы» (структура «Совета рынка» — регулятора энергорынков) опубликовал результаты отбора инвестиционных проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с вводом в 2025–2030 годах. Всего за этот период инвесторы построят в РФ 474,7 МВт зеленой генерации, в том числе 427 МВт ветряных электростанций (ВЭС) и одну солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 47,6 МВт. Заявок на строительство малых гидроэлектростанций вновь не поступало.

Объем разыгрываемой квоты по сравнению с 2023 годом снизился более чем на 70%.

Основная конкуренция развернулась среди ВЭС, где победителем стала «Форвард Энерго» (структура финской Fortum, находится под внешним управлением Росимущества), которая построит десять объектов общей мощностью почти 409 МВт в Самарской и Ростовской областях.

Одноставочная цена поставки (стоимость электроэнергии и мощности) проектов на 2025–2028 годы составила 7,3–8,5 руб. за 1 кВт•ч, в 2030 году она снизится почти вдвое — до 4,6 руб. за 1 кВт•ч. Средний заявленный коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) проектов «Форвард Энерго» составляет 38,2%. В компании не ответили на запрос «Ъ» о том, кто может стать технологическим партнером новых ВЭС.

Остаток квоты — 18,3 МВт по 5 руб. за 1 кВт•ч — забрала «ВетроСПК» (входит в «Росатом возобновляемая энергия»). Новая ВЭС появится в Омской области. КИУМ проекта — 36%. В компании «Ъ» не ответили.

В конкурсе на СЭС отбор прошел только один проект: «Юнигрин Энерджи» Михаила Сиволдаева построит 47,6 МВт в Туве по 9,9 руб. за 1 кВт•ч.

Но, как сообщили «Ъ» в компании, проект может быть перенесен в Объединенную энергосистему Востока, которая с 1 января 2025 года войдет во вторую ценовую зону (Сибирь). В «Юнигрин Энерджи» также сообщили, что планируют применять солнечные модули российского производства с более углубленной локализацией.

Как сообщили «Ъ» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), пытаясь заполучить максимальный объем проектов, инвесторы снизили ценовые параметры в своих заявках на 30%. Там отметили, что российские цены на электроэнергию от ВЭС и СЭС находятся в диапазоне мировых. «Но до минимальных уровней, достигнутых на тендерах, например, в Индии или странах Персидского Залива, еще далеко»,— пояснили в АРВЭ. Объем рынка ВИЭ в России, по мнению ассоциации, пока несопоставимо мал по сравнению со странами—лидерами отрасли, а ставки кредитования слишком высоки.

Программа поддержки зеленой энергетики, включающая строительство СЭС, ВЭС и малых ГЭС с использованием договоров о предоставлении мощности, действует с 2013 года (ДПМ ВИЭ; гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка). Согласно требованиям второго этапа программы поддержки ДПМ ВИЭ (2025–2035 годы), степень локализации проектов должна составить около 85–90%. После ухода зарубежных производителей компании столкнулись с трудностями в ходе поставок оборудования, поэтому конкурс инвестиционных проектов ВИЭ правительство переносило дважды, последний состоялся весной 2023 года.

По оценкам АРВЭ, доля ВИЭ-генерации занимает около 1% от совокупного энергопотребления в РФ по итогам 2024 года. Согласно проекту Генсхемы размещения объектов электроэнергетики, к 2042 году доля СЭС и ВЭС должна увеличиться до 3,3%.

Анна Тыбинь