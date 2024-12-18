Китаю не светят киловатты

Экспорт электроэнергии из РФ по итогам года может снизиться более чем на 20%, до 8,5 млрд кВт•ч. Основная причина — рекордно низкие поставки в Китай в условиях нехватки генерирующих мощностей на Дальнем Востоке. В ближайшие годы ситуация с экспортом в Китай существенно не изменится, ожидают аналитики, а ключевым рынком для поставок электроэнергии из РФ может стать Казахстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

РФ может сократить экспорт электроэнергии по итогам года на 20% год к году, до 8,5 млрд кВт•ч, сообщила член правления «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) Александра Панина. Этот показатель несколько выше изначального прогноза по году в 7 млрд кВт•ч.

Существенное снижение показателя в основном связано с сокращением экспорта в Китай.

По словам госпожи Паниной, объем поставок по итогам года может сократиться на 70%, до 0,9 млрд кВт•ч. Это самый низкий показатель за всю историю: в 2010–2020 годах среднегодовой объем экспорта электроэнергии в страну находился на уровне 3 млрд кВт•ч. Главный ограничивающий фактор — дефицит мощностей в энергосистеме Дальнего Востока, откуда идет экспорт в Китай.

«Снижение (поставок в Китай.— “Ъ”) обусловлено дефицитом в Объединенной энергосистеме Востока. Ситуация не улучшилась, тем более зимой она остается достаточно напряженной, поэтому у нас минимальные поставки, которые в любой момент могут быть доведены до нуля»,— пояснила госпожа Панина в кулуарах конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России». По ее словам, у «Интер РАО» с Китаем заключен долгосрочный договор, но у РФ больше нет возможности выполнять его в полном объеме.

Поставки с Дальнего Востока в китайскую провинцию Хэйлунцзян «Интер РАО» велись по трем ЛЭП — на 500 кВ, 110 кВ и 220 кВ. После рекордно высоких объемов поставок в 2022 году в 4,7 млрд кВт•ч экспорт в Китай начал снижаться со второй половины прошлого года, составив в итоге 3,1 млрд кВт•ч. Тогда из-за углубляющегося энергодефицита на Дальнем Востоке прекратились поставки по ЛЭП на 500 кВ.

По словам госпожи Паниной, теперь лидером среди покупателей стал Казахстан, закупающий электроэнергию в РФ для покрытия собственного энергодефицита.

По данным Минэнерго Казахстана, в январе—октябре РФ экспортировала в страну почти 1,6 млрд кВт•ч электроэнергии.

Импорт электроэнергии в РФ по итогам 2024 года может составить около 1,8 млрд кВт•ч, сообщила Александра Панина. Возможность поставок электроэнергии в РФ во время аварийных режимов подтвердили, в частности, Азербайджан и Грузия.

Сергей Роженко из Kept отмечает, что на Дальнем Востоке наиболее высокая динамика роста спроса на электроэнергию. За последние десять лет спрос в этом регионе вырос более чем на 37%, а в среднем по РФ — всего на 11%. Вместе с высоким износом генерирующих активов в регионе эта ситуация привела к дефициту мощности. «На этом фоне снижение объемов экспорта электроэнергии в Китай было предсказуемо, и, более того, на горизонте следующих трех-пяти лет не ожидается существенного изменения ситуации в позитивную сторону»,— говорит аналитик. Дополнительно, по его словам, ситуацию усложняет то, что Дальний Восток — изолированная зона и работает отдельно от единой энергосистемы России.

По оценкам господина Роженко, ключевым рынком для экспорта электроэнергии из России в среднесрочной перспективе останется Казахстан. «Ситуация там довольно схожа с рынком российского Дальнего Востока, где высокая динамика роста спроса накладывается на существенный износ генерирующих мощностей и пропущенный инвестиционный цикл»,— поясняет он. Определенную роль, по его мнению, могут сыграть и транзитные поставки через Казахстан в Узбекистан и Киргизию, где также есть энергодефицит. Кроме того, в обозримом будущем сохранятся сезонные поставки в Грузию, связанные с низкой водностью ГЭС в зимний период.

Анна Тыбинь