Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты в Сочи

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает полеты в ряд российских городов, включая Сочи и Минеральные Воды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Принимая во внимание предварительные результаты расследования катастрофы самолета Embraer 190, произошедшей 25 декабря, а также возможные риски для безопасности полетов, рейсы приостановят 28 декабря до окончания разбирательств. В список городов, в которые приостановлены полеты, вошли Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала.

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный разбился накануне, 25 декабря. Лайнер на подлете к столице Чечни развернулся и полетел в Актау из-за нештатной ситуации. На борту находились 67 человек. 38 погибли, включая 7 россиян.

Алина Зорина