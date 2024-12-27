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Коммерсантъ FM
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Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт Тель-Авива

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по израильским объектам. Целью ударов стал аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом объявил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию в отношении аэропорта Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив.— "Ъ") с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Palestine2"»,— сообщается Telegram-канале представителя движения.

Согласно пресс-службе Яхья Сариа, ракета достигла цели. Удар привел к нарушению работы аэропорта.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении ракетного запуска со стороны Йемена. Согласно пресс-службе ЦАХАЛ, воздушный объект был сбит.

Хуситы так же сообщили об ударах БПЛА по судну Santa Ursula, которое направлялось в один из портов Израиля.

«Военно-воздушные силы осуществили операцию с использованием беспилотников против судна Santa Ursula в Аравийском море восточнее острова Сокотра. Судно стало целью атаки, поскольку владеющая им компания нарушила решение о запрете захода в порты оккупированной Палестины»,— говорится в заявлении.

Хуситы наносят удары по Израилю и связанным с ним судам в ответ на операцию ЦАХАЛа в секторе Газа. Израиль отвечает систематическими ударами по подконтрольной движению инфраструктуре. 26 декабря ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по международному аэропорту Саны и порту Ходейда в Красном море. Под удар попал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.

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